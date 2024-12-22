Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye ile ilişkiler yeniden tesis edilmeye başlanırken MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a gideceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" ifadelerini kullanmıştı.
Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ise dün canlı yayında yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Köroğlu "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" diye konuştu.
Yeni dönemde Türkiye-Suriye diplomasisine vurgu yapan Burhan Köroğlu "Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da ben takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)