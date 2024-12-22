Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek

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Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etmeyi düşündüğünü aktardı. Erdoğan'ın ziyareti öncesi Hama, Humus, İdlib hattı boyunca havadan ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

22.12.2024 07:35
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye ile ilişkiler yeniden tesis edilmeye başlanırken MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

"DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ HAKAN FİDAN İNŞALLAH ORAYA GİDECEK"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a gideceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek

ERDOĞAN DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ŞAM'I ZİYARET EDECEK

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ise dün canlı yayında yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Köroğlu "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek

"SURİYE İLE İLİŞKİLER OSMANLI DÖNEMİ GİBİ OLACAK"

Yeni dönemde Türkiye-Suriye diplomasisine vurgu yapan Burhan Köroğlu "Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da ben takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu.

OLAĞANÜSTÜ KORUMA KALKANI OLUŞTURULACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için Hama, Humus, İdlib hattı boyunca hava ve karadan olağanüstü koruma kalkanı oluşturulacak. Türk radarları da aktive edilerek bütün hava hareketliliği kontrol altına alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam\'ı ziyaret edecek

Şam Büyükelçiliği, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Köroğlu, Suriye, Dünya, İdlib, Şam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer musaboğlu:
    Düşmanın çok ama RAKİBİN YOK BE REİS 10 5 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    En az 10 bin korumayla gider nasıl olsa bizde para çok 0 0 Yanıtla
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