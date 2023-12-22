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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Belirlemek İçin Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Belirlemek İçin Toplantı Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenmesi amacıyla Ordu teşkilatı ve ilçe teşkilatlarıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhur İttifakı'nın kazanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşkilat olarak söz verdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu\'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Belirlemek İçin Toplantı Yaptı
22.12.2023 - 19:31,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenmesi amacıyla Ordu teşkilatı ve ilçe teşkilatlarıyla Ankara'da toplantı yaptı.

Yapılan toplantının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına kesin gözle bakılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da Cumhur İttifakı'nın kazanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşkilat olarak söz verdiklerini söyledi.

Başkan Güler yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için Ordu'muza ve ilçelerimize hizmet edecek adaylarımız üzerine müzakerelerde bulunduk.

Ordu'da Cumhur İttifakı'nın muzafferiyeti için Sayın Cumhurbaşkanımız'a söz verdik.

Bu dakikadan sonra her bir teşkilat mensubumuz için gökyüzü otağımız, al bayrak sancağımızdır.

Ordu'da basılmadık toprak ve sıkılmadık el bırakmamaya devam edeceğiz.

Allah bu yolda bizleri mahcup etmesin." - ORDU

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Ordu, Politika, Son Dakika

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