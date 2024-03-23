Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir 'matruşka ittifakı' var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor"
-"Para kulelerinin doğru düzgün izahını yapamadılar. Birine para gönderecekseniz internet bankacılığı yerine 5-6 kişiye ne gerek var"
-"Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız"
-"Şehir Hastanesi-Ovacık metro hattının etüt projesini hazırlamaya başlıyoruz. Sincan-Çayyolu metrosunu birleştirmeyi planlıyoruz"
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Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen 'Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız' etkinliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Özgür-Der üyeleri, Hürriyet Meydanı'nda toplanarak dövizler taşıdı. Özgür-Der Başkanı Bülent Gökgöz, Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştüğünü ve Türkiye'nin bu zulme karşı çıkması gerektiğini belirtti. Ayrıca Gökgöz, vatandaşları İsrail mallarını boykot etmeye davet etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya Valiliği'nde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katılarak terör örgütleriyle mücadelede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını belirtti. Yerlikaya ayrıca organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da artarak devam ettiğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını ve sırtını kime dayarlarsa dayasınlar umursamadıklarını söyledi. Ayrıca, organize suç örgütleriyle mücadelede 10 ayda 421 örgütün yakalandığını açıkladı. Evden hırsızlık olaylarının da azaldığını belirten Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine karşı kararlı olduklarını vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, darbe ve vesayetçi anlayışın geride kaldığını belirterek, demokrasiye inanmayanların, milli iradeye inanmayanların artık iktidara gelme şansının olmadığını söyledi. Bakan Tunç, ayrıca AK Parti'nin belediyecilik anlayışını ve Kilimli ve Gelik'teki belediye başkan adaylarına destek çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis sakinlerine yaptığı iftar programında, Turgutreis'in sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tosun, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yerel seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, büyükşehir ve ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenlerin sandıktan bir netice beklememesi gerektiğini söyledi. İnan, İzmirlilerin büyük bir demokrasi dersi vereceğini belirtti ve İzmir'e hizmet etme umutlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında başarısız olduğunu iddia etti.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de yaptığı konuşmada Türk milletinin bir ferdi olduklarını ve kardeşliklerini, birliklerini, dirliklerini bozacak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Destici, Cumhur İttifakı ile iş birliği yaptıklarını ve seçimlerde de ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini vurguladı.
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