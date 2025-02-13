Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif\'e Togg aracı hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'e Togg aracı hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Togg aracı hediye etti. Erdoğan ile Şerif, teslim töreninde aracın önünde poz verdikten sonra test sürüşü yaptı. - İSLAMABAD
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