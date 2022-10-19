Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım - Son Dakika
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Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım

19.10.2022 16:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık" diyerek meydan okudu. Erdoğan'ın çağrısına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında muhalefete sert eleştiriler yöneltti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de çağrıda bulunan Erdoğan, "Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmak istiyorum; madem kendine güveniyorsun, madem ülke ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin yetiyorsa seçimlerde çık karşımıza" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Erdoğan'ın bu çağrısına ne yanıt vereceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Erdoğan'ı televizyon kanalında tartışmaya davet eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık' çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım - Son Dakika
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