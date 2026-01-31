Erdoğan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin\'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'i kabul etti. Görüşmede, Başkan Cin, Pendik'te hayata geçirilen mevcut projeler ile ilçenin gelişimine katkı sağlayacak yeni yatırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı. Öte yandan Başkan Cin, Pendik Belediyesi kursiyerleri tarafından dokunan özel halıyı Cumhurbaşkanına takdim etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ettiler. Pendik'imizle ilgili projelerimizi arz etme imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, nazik kabulleri ve gösterdikleri ilgi için şükranlarımı arz ediyorum.Ziyaretimiz vesilesiyle, Pendik Belediyesi kursiyerlerimizin alın teri ve emeğiyle dokunan özel halıyı Cumhurbaşkanımıza takdim ettik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL