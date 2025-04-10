Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılını kutladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Teşkilatı\'nın 180\'inci yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, Polis Haftası'nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

10.04.2025 13:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, Polis Haftası'nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, Polis Haftası'nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Her bir polis kardeşime görevlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılını kutladı - Son Dakika

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