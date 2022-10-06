Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu akşam yemeğine katıldı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu akşam yemeğine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin akşam yemeği formatındaki kapanış oturumuna katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu akşam yemeğine katıldı PRAG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin akşam yemeği formatındaki kapanış oturumuna katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da zirvenin akşam yemeği formatındaki kapanış oturumuna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemekte çok sayıda lider ile ayak üstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü

Akşener: Sayın Erdoğan Tam Tersine, Alışılmış İnadınla Sonuç Alamayınca Geç de Olsa Yine Benim Dediğime Geliyorsun. Dostluk İlişkileriyle Dış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız