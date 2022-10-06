Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu akşam yemeğine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu akşam yemeğine katıldı

06.10.2022 21:02

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu akşam yemeğine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin akşam yemeği formatındaki kapanış oturumuna katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu akşam yemeğine katıldı

PRAG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin akşam yemeği formatındaki kapanış oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da zirvenin akşam yemeği formatındaki kapanış oturumuna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemekte çok sayıda lider ile ayak üstü sohbet etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü Akşener: Sayın Erdoğan Tam Tersine, Alışılmış İnadınla Sonuç Alamayınca Geç de Olsa Yine Benim Dediğime Geliyorsun. Dostluk İlişkileriyle Dış... Akşener: Sayın Erdoğan Tam Tersine, Alışılmış İnadınla Sonuç Alamayınca Geç de Olsa Yine Benim Dediğime Geliyorsun. Dostluk İlişkileriyle Dış... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu akşam yemeğine katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 04:42:05. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu akşam yemeğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement