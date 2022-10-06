Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi liderlerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi.

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