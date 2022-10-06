Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi liderlerle sohbet etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi liderlerle sohbet etti

06.10.2022 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi liderlerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi.

Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü konuştu.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında Macron'a "Seni de alalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı öncesi liderlerle sohbet etti - Son Dakika

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