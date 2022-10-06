Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da

06.10.2022 11:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daÇEK CUMHURİYETİ, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da

ÇEK CUMHURİYETİ, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a geldi.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, DHA, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da - Son Dakika
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