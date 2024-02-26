Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumunu memnuniyetle karşıladığını belirtti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumunu memnuniyetle karşıladığını belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye\'nin uluslararası platformdaki tutumunu memnuniyetle karşıladığını belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Putin'in Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumundan memnuniyetini ısrarla ifade ettiğini belirtti.

26.02.2024 17:09  Güncelleme: 17:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Putin'le yaptığı telefon görüşmesi) Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumu ile olan memnuniyetini bana ısrarla söyledi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumunu memnuniyetle karşıladığını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumunu memnuniyetle karşıladığını belirtti - Son Dakika
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