Cumhurbaşkanı Erdoğan Regaip Kandili için mesaj yayınladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kandil mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.