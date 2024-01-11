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Cumhurbaşkanı Erdoğan Regaip Kandili için mesaj yayınladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Regaip Kandili için mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, kandil mesajında, Leyle-i Regaib'in tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Regaip Kandili için mesaj yayınladı
11.01.2024 - 20:21,  Güncelleme: 20:24
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kandil mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili, Politika, Son Dakika

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