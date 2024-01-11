Cumhurbaşkanı Erdoğan Regaip Kandili için mesaj yayınladı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kandil mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.
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