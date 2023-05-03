Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de çoşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

"BU 14 MAYIS'IN MÜJDESİDİR"

Alandaki kalabalığı görünce mutluluğunu dile getiren Erdoğan, "Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize'yi gönülden selamlıyorum. Sizlerin aracılığı ile Rizemizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Siyasette bugüne kadar Rizemde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız. Buradan bu muhteşem meydandan Rize'nin çalışkan, mert, Karadeniz gibi yüreği coşkulu insanlarını selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Rize'yi görüp de meftun olmamak mümkün mü? Tabiatı ile denizi ile yeşilin en nadide tonlarıyla şu güzelliği görüp de aşık olmamak mümkün mü? Ben sizlere aşığım. Sizleri seviyorum. Sevmemek mümkün mü? Sizler gibi hemşehrilerime sahip olup da gururlanmamak mümkün mü?" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla beraber tanıştırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları beraber parçaladık. Ülkemizi güvenli sahillere beraber çıkardık. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarını beraber püskürttük. İhanet şebekeleri karşısında ülkemizi beraber savunduk. Nice yatırımı 21 yılda beraber kazandırdık. Rize ile birlikte ülkemizin 81 vilayetini eserlerimizle nakış nakış işledik."

"14 MAYIS TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK"

Bu görseller bizim 21 yıllık karnemizdir. Bay bay Kemal sen ne yaptın, söyle. Bunlar Türkiye Yüzyılı vizyonu ile neyi kastettiğimizin işaretidir. Millet olarak büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır. 14 Mayıs'ta 'durmak yok yola devam' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için 'hemen şimdi' diyor muyuz? Ata yurduma işte bu yakışır. Karadeniz'in incisi Rize'mize ancak böyle bir duruş yakışır. Siz bize güvendiniz, inandınız; biz de sizin için aşkla çalıştık. Sevgili Rize, sizlerin karşılıksız muhabbetine mazhar olabilmek adına gecemizi gündüzümüze kattık.

"KALP İŞARETİ YAPMAKTAN BAŞKA BİR KONUDA ANLAŞAMIYORLAR"

Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık. Karadenizli uşaklar gibi daima harbi olduk. Milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördük. Bu ülke işportacı siyasetçilerden, fırıldak tiplerden çok çekti. Göreve geldiğimizden bu profillerin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Son dönemde bunların yeniden arzı endam ettiğini görüyoruz. Bakıyoruz önüne gelene cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtıyorlar. Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, 11'e çıktılar. 15 Mayıs'ta kadar 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısı sayısını bulacaklar. Kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Bay bay Kemal çıktı Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar ayarladım dedi. Diğer ortak çıktı böyle bir para olmadığını, gelmeyeceğini söyledi. Sonda bir de utanmadan çıktılar biz onu sadece ilgi çekmek için söyledik dediler."