Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Komşu ve Akrabalarıyla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Komşu ve Akrabalarıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ziyaretinin son gününde Güneysu ilçesindeki komşu ve akrabalarıyla bir araya geldi. Erdoğan, onlarla sohbet ederek hasret giderdi ve çocuklara oyuncak hediye etti. Ardından kahvaltı için Ricosta Otel'e geçti. Ayder Yaylası programını iptal eden Erdoğan, İyidere Lojistik Merkezi'ni havadan helikopterle inceledikten sonra İstanbul'a gitmek üzere Rize-Artvin Havalimanı'na geçeceği öğrenildi.

28.07.2024 13:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ziyaretinin son gününde Güneysu ilçesindeki komşu ve akrabaları ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz Cuma günü baba ocağı Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yoğun geçen Rize programının ardından bugün öğle saatlerinde baba ocağı Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki evinden çıkarak komşu ve akrabaları ile bir araya geldi. Onlarla hasret gideren ve sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti. Erdoğan, ardından Güneysu ilçesinden ayrılarak kahvaltı için Ricosta Otel'e geçti.

Erdoğan'ın Ayder Yaylası programını iptal ettiği öğrenilirken, İyidere Lojistik Merkezi'ni de havadan helikopterle inceleyerek ilerleyen saatlerde İstanbul'a gitmek üzere Rize-Artvin Havalimanı'na geçeceği öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Komşu ve Akrabalarıyla Buluştu - Son Dakika

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