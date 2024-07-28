Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Komşu ve Akrabalarıyla Buluştu

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ziyaretinin son gününde Güneysu ilçesindeki komşu ve akrabaları ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz Cuma günü baba ocağı Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yoğun geçen Rize programının ardından bugün öğle saatlerinde baba ocağı Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki evinden çıkarak komşu ve akrabaları ile bir araya geldi. Onlarla hasret gideren ve sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti. Erdoğan, ardından Güneysu ilçesinden ayrılarak kahvaltı için Ricosta Otel'e geçti.

Erdoğan'ın Ayder Yaylası programını iptal ettiği öğrenilirken, İyidere Lojistik Merkezi'ni de havadan helikopterle inceleyerek ilerleyen saatlerde İstanbul'a gitmek üzere Rize-Artvin Havalimanı'na geçeceği öğrenildi. - RİZE