Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize\'de komşularıyla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bayramlaştı.

Bayram süresince baba ocağında vakit geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Rize'deki programlarının ardından bayramın 3. gününde mahallesindeki komşularını ziyaret ederek bayramlaştı. Erdoğan, bayramlaşmanın ardından İstanbul'a gitmek üzere Güneysu ilçesinden karayoluyla ayrıldı. - RİZE