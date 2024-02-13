Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai\'de Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Ruanda Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Ruanda ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'ya olan yaklaşımının devam edeceğini ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba gösterileceğini belirtti.

13.02.2024 19:39
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Ruanda Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai'de Ruanda Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ruanda ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Afrika'ya karşılıklı çıkarlar ekseninde yaklaşımının devam edeceğini ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek için gayretlerin süreceğini söyledi" denildi.

Kaynak: DHA

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