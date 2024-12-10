Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz"

"Milletimiz bunca hizmetin ardından bize sandıkta teveccühü göstermemişse sebebini dışarıda değil içerde alacağız"

"Kongre süreçlerimizi yeni yönetimlerin oluşması yanında, bu samimi özeleştiri yapılacağı hale getirmeliyiz"

"Siyaset kuşkusuz çok yüksek motivasyon gerektiren bir uğraştır ama kendi kendini kandırmak değildir. Bunun için biz asla kendi kendimizi kandırmayacağız"

"Eksiklerimiz, hatalarımız, zayıf noktalarımızı doğru şekilde tespit edeceğiz. Ardından bunların çözüm yoluna giderek milletimizin gönlünde tahkime gideceğiz"

"Türk ekonomisinin daha öncesinden itibaren kaldığı gizli saldırılar 2018'den itibaren aleniyet kazanmıştır"

"FETÖ'nün ihaneti, PKK'nın eylemleri, güneyimizde oynana kanlı olaylar hep bu sürekle bağlantılıdır. Uluslararası siyasette bizi esir alamayanlar ekonomimizi sabote ederek ülkemizi köşeye sıkıştırma politikasına yöneldiler"

"Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedikse bu doğrultuda devam ediyoruz"

" Türkiye'yi bugünkü seviyesine nasıl biz getirdiysek mevcut sorunların çözümünü de biz sağlayacağız, ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız"

ANKARA -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.