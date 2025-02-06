Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin bugün 2. yıl dönümü... Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için tüm yurtta anma programları düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adıyaman'daki programa katıldı.
Yapımı tamamlanan evlerin anahtarlarını depremzedelere teslim eden Erdoğan, daha sonra bölgenin ayağa kaldırılması için destek veren şirketlerin temsilcilerini tek tek sahneye çağırarak plaket takdim etti.
Sahneye çağırılan isimlerde n biri de Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'di. Cengiz'e plaketini takdim eden Erdoğan, verdiği desteği yetersiz bulduğunu belirterek "Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim. Başta AFAD olmak üzere Cengiz Holding'i köşeye sıkıştırmaları lazım. Veren el alan elden üstündür" sözleriyle sitem etti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim - Son Dakika
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