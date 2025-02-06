Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

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Adıyaman'da gerçekleştirilen 6 Şubat depremleri anma programında bölgenin ayağa kaldırılması için destek veren firmaları sahneye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'e ''Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim. Başta AFAD olmak üzere Cengiz Holding'i köşeye sıkıştırmaları lazım. Veren el alan elden üstündür'' diyerek sitem etti.

06.02.2025 17:13
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Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin bugün 2. yıl dönümü... Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için tüm yurtta anma programları düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adıyaman'daki programa katıldı.

ŞİRKET TEMSİLCİLERİNE PLAKET

Yapımı tamamlanan evlerin anahtarlarını depremzedelere teslim eden Erdoğan, daha sonra bölgenin ayağa kaldırılması için destek veren şirketlerin temsilcilerini tek tek sahneye çağırarak plaket takdim etti.

ERDOĞAN'DAN MEHMET CENGİZ'E SİTEM

Sahneye çağırılan isimlerde n biri de Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'di. Cengiz'e plaketini takdim eden Erdoğan, verdiği desteği yetersiz bulduğunu belirterek "Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim. Başta AFAD olmak üzere Cengiz Holding'i köşeye sıkıştırmaları lazım. Veren el alan elden üstündür" sözleriyle sitem etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Sk 06:
    vergi borcu sildiğiniz Ağa babaları yersen milleti kandırma adam Türkiye'yi haraca bağladı 438 103 Yanıtla
    Kemsl:
    Koç holding devletin parasıyla zengin oldu ve gezide fetoculara otelini açtı. 0 0
  • Bayram ÖZSOY:
    ulkenin sonunu getirmek icin cırpınanlar toplanmıs 382 83 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Cumhurbaşkanı haklı, sen adama trilyonlarca liralık ihaleleri peşkeş çek, her konuda imkan ver, vergilerden muaf tut aradaki açığı emeklilere zam yapmayarak karşıla, eee o kadarcıkmı yardım edeceksin, çok komik 385 48 Yanıtla
    Kemsl:
    annana masraf çok ondan sikinti 0 0
  • Ender seker:
    iş adamı dediğin beşli çetenin bir ferdi 332 30 Yanıtla
  • miray:
    Beğenemedi kasa dolmadı 296 40 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Hırsız var... 263 50 Yanıtla
  • mesut uluç:
    Allah razı için vergilerini düzgün versinler yardıma gerek yok 280 9 Yanıtla
  • Erhan Akyol:
    bunlar anca alır vermezler hesapları incelensin 256 10 Yanıtla
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