Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye yine Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye yine Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde sahneye yine vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı. Parçayı "Gassal" dizisinde dinlediğini söyleyen Erdoğan, partisinin dünkü Samsun ve Ordu il kongrelerinde de sahneye aynı şarkıyla çıkmıştı.

05.01.2025 14:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize'deki 8. Olağan İl Kongresi'nde sahneye yine geçtiğimiz gün hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı. Erdoğan, dün partisinin Samsun ve Ordu il kongrelerinde de sahneye usta sanatçının aynı şarkısıyla çıkmıştı.

"BU PARÇAYI GASSAL'DA DİNLEDİM"

Erdoğan, dün Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katılımının ardından vatandaşlarla bir arya geldi. Kongre sırasında salondakilerin çay içmek istediklerini belirtmesinin ardından Erdoğan, Rize Güneysu'ya hareket etmeden önce bir çay bahçesinde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet esnasında, kongrede salona girdiğinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçasının çalınmasının hatırlatılması üzerine, "Ferdi Tayfur'un bu parçasını Gassal'da dinledim." ifadesini kullandı.

TRT'nin dijital içerik platformu Tabii'de yayınlanan, Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı "Gassal" dizisinde Şahin Kendirci'nin "İçim Yanar" şarkısı yorumu, izleyenler tarafından beğeni almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye yine Ferdi Tayfur\'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye yine Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' şarkısıyla çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Doki:
    Sende milletini yakıyorsun canlı canlı.Hayat pahalılığından. 26 4 Yanıtla
  • monşer null:
    Yaptı Yine Show'unu Reis 21 3 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Tayip cok buyuk Bı ustada kalbe nasıl dokunacagını nerde ne yapıca gını bilmesi insan ufku gonlu acık oldugunun en net goruntusu bu mıletı kızgın olsada senı harbiden yurekten cok seviyor tuncellı olarak basta ben kım ne derse desin ???? 5 16 Yanıtla
  • Sk 06:
    bitirdin memleketi sende yanarsın inşallah 8 7 Yanıtla
  • Mobilya:
    Milletin içini yaktın. Paranın ve Türk insanların değerini dünyada düşürdün. Sembolik medyada çıkıp bağırıp çağırıyorsun. Kimse sana cevap bile vermiyor. (Yani Muhatap almıyorlar). Şatafatlı bir hayat sürdün, ama halkının sefil bir hayat sürüyor. Ve en kötüsü insanlar halen seni destekliyor. YAZIK YAHU YAZIK. 9 5 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    ...bu gidişle daha çok yanacak gibi ...emekli ve çalışanlar alev topu hiç unutmayın 3 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    akkoyunlar toplanmış essekler 0 3 Yanıtla
  • Apple User:
    ülkeyi sirke çevirdler 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    ferdi tayfur u sevenlerden medet umma yöntemleri anca ak seçmen yer bunları 0 1 Yanıtla
  • Ender seker:
    RTE de bir sanat sever ekonomı uzmanı 0 0 Yanıtla
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