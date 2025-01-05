Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye yine Ferdi Tayfur\'un "İçim Yanar" şarkısıyla çıktı

Mobilya:

Milletin içini yaktın. Paranın ve Türk insanların değerini dünyada düşürdün. Sembolik medyada çıkıp bağırıp çağırıyorsun. Kimse sana cevap bile vermiyor. (Yani Muhatap almıyorlar). Şatafatlı bir hayat sürdün, ama halkının sefil bir hayat sürüyor. Ve en kötüsü insanlar halen seni destekliyor. YAZIK YAHU YAZIK.