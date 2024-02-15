Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun\'a son 21 yılda 181 milyar TL kamu yatırımı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Samsun'a son 21 yılda 181 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık" dedi.
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ve Tekirdağ'ın ardından 3. mitingini Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan yaptı. Samsunlular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı meydanda asılı bulunan " Türkiye Yüzyılı'nın gerçek lideri", "Sen düşünme bizi Samsunlu bilir işini", "Vatan, millet, mazlumlar sana, Senin emeklerin sandıkta bize emanet Reis", "Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik", "Hazırız, kararlıyız" yazılı pankartlarla karşıladı. Buradan vatandaşlara seslenen Erdoğan, müjdeler verirken, 21 yılda Samsun'da yapılan yatırımları ve devam eden yatırımları hatırlattı.
"Samsun'a son 21 yılda 181 milyar TL kamu yatırımı yaptık"
Son 21 yılda yapılan yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun'a son 21 yılda 181 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğimde 5 bin 164 yeni derslik inşa ettik. İkinci üniversite olarak Samsun Üniversitesini kazandırdık. Sağlıkta toplamda 2 bin 943 yataklı 24 hastanenin de aralarında olduğu 25 sağlık tesis yaptık. İlave olarak 900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizle birlikte 5 sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor. Şehir Hastanemizi bu yaz tamamlayıp hizmete sunacağız" diye konuştu.
Samsun- Ankara hızlı tren projesi
Hızlı tren projesindeki aşama hakkında bilgi veren Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun'da demiryolu hatlarının tamamını yeniledik. Samsun- Sivas arasında 431 km'lik demiryolu hattını tüm altyapı ve üstyapısıyla birlikte yeniledik. Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale-Çorum projesini hazırladık, ihale çalışmaları devam ediyor. Toplamda 19 bin dekar araziyi sulayacak barajların yapımına devam ediyoruz. Samsunlu çiftçilerimize yaklaşık 4 milyar TL tutarında destek verdik. Enerjide 306 bin abonesi olan Samsun ve 16 ilçesini doğalgaza kavuşturduk. Ayvacık ilçemizi de en kısa sürede doğalgazla buluşturacağız" şeklinde konuştu.
"Proje bedeli 8,5 milyar TL olan Samsun Batı Çevre Yolu'nu 2024 yılı yatırım programına aldık"
Devam eden ve yatırım programına alınan diğer yatırımları da aktaran Erdoğan, "Samsun'da toplam 102 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, Samsunlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 9 milyar TL kaynakla destek olduk. Çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle Samsun'da 11 bin 265 konutu tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettik. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 5 bin 308 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehrimizde 3 adet atık su arıtma tesisi varken, bugün 26 adet atık su tesisi ile belediye nüfusunu tamamına hizmet veriyoruz. Samsun'daki 6 millet bahçesi projesinden 3'ünü hizmete aldık. Diğerleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ulaştırmada 120 km'den devraldığımız bölünmüş yok uzunluğunu 313 km'ye çıkarttık. Proje bedeli 8,5 milyar TL olan Samsun Batı Çevre Yolu'nu 2024 yılı yatırım programına aldık. Gelemen Lojistik Merkezi'ni tamamlayıp işletmeye başladık" ifadelerini kullandı.
Programda Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan'ın yanı sıra 19 Mayıs Belediye Başkan Adayı Osman Topaloğlu, Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir (MHP), Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz (MHP), Atakum Belediye Başkan Adayı Özlem Maraş, Ayvacık Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin, Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Çarşamba Belediye Başkan Adayı Ender Gür, Havza Belediye Başkan Adayı Murat İkiz, İlkadım Belediye Başkan Adayı İhsan Kurnaz, Kavak Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, Ladik Belediye Başkan Adayı Gürkan Özel, Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Osman Yüksel (MHP), Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candal, Terme Belediye Başkan Adayı Şenol Kul, Vezirköprü Belediye Başkan Adayı Murat Gül ve Yakakent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kıyma sahneye çağrılarak tanıtıldı.
Mitinge, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katılarak destek verdi.
Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki mitingin ardından İstanbul'a gitmek üzere alandan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting programına katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Samsunlularla selamlaşmasının ardından makama geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir karşıladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti ve MHP Samsun milletvekillerinin yanı sıra protokol üyelerinin de hazır bulunduğu belediye ziyaretinde Başkan Demir, kentte yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Demir'i tebrik etti. Ardından burada şeref defterine ziyaret anısına duygu ve düşüncelerini yazdı. - SAMSUN
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