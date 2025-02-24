Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaşın sonlanması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaşın sonlanması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaşın sonlanması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında, Türkiye'nin savaşa karşı olduğunu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her...

24.02.2025 23:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaşın sonlanması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında, Türkiye'nin savaşa karşı olduğunu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya - Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümü nedeniyle 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılanlara selamlarını iletti.

Türkiye'nin Ukrayna halkının yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Geçtiğimiz bir sene zarfında topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye 2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana, uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda, Ukrayna'nın haklı davasına gereken desteği vermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın dördüncü yılına girerken, savaşın sonlandırılması için müzakerelerin önemini bir kez daha dile getirdi. Erdoğan, "Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında, Türkiye'nin savaşa karşı olduğunu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz. Savaş 4'üncü yıla girerken diplomasiyi, diyalogu ve müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını görmekteyiz" açıklamasını yaptı.

Bu sürecin, çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisinin başlangıcı olmasını umut ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"En başından beri savunduğumuz üzere, adil ve kalıcı barışa giden yol, ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir. "

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile geçtiğimiz hafta Ankara'da, Türkiye'nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istediğini de ele aldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Gelecek sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, 2025'in barışının inşa edileceği bir yıl olmasını umut ediyoruz. Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savaşın sonlanması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız' - Son Dakika

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