Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı\'na başkanlık etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti.
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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