Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçimlere ve bölgesel krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız ekonomik programımızın meyvelerini daha fazla toplayacağız. Yolumuz da bahtımız da daima açıktır." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seçimlere ve bölgesel krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız ekonomik programımızın meyvelerini daha fazla toplayacağız.... - Son Dakika
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