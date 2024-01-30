Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp gerçek belediyecilikle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlerin algı belediyeciliğinden kurtarılması ve gerçek belediyecilik anlayışının benimsenmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Erdoğan, şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çaba sarf ettiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp gerçek belediyecilikle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" - ANKARA
Kaynak: İHA