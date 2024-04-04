Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu\'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Sarıot Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde iki aday eşit oy alınca, muhtarlık kura ile belirlendi. Ev hanımı Hediye Ceylan, ailesinin karşı çıkmasına rağmen girdiği seçimden çekilen kura sonucu muhtar oldu. Ceylan, görev süresi boyunca köyün sorunlarını çözmek için elinden geleni yapacağını belirtti.
Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devralarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına başladı. Gülpınar, devir teslim töreni öncesinde partililer tarafından karşılandı ve kente hizmet için göreve geldiklerini belirtti. Beyazgül ise Gülpınar'a başarılar diledi.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan şüpheli, sınır dışı edildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu anlamlı gecenin ülkemiz ve İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, beraberindeki heyetle birlikte Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Büyükelçi Jeong, Vali Yıldırım ile görüşerek valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Yıldırım tarafından hediye takdim edildi.
Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Devir teslim töreni yapıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Baro'nun Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma katılarak baroların siyasi parti gibi çalıştığını ve avukatların sorunlarını çözme noktasında yetersiz kaldıklarını belirtti. Bakan Tunç ayrıca Hukuk Fakülteleri kontenjanlarının 100 bine indirilebileceğini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Gülpınar, Şanlıurfa'yı daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirtti.