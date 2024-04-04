Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu\'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu şehit olan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

04.04.2024 13:49  Güncelleme: 13:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Çullu'nun ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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