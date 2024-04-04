Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu\'nun Ailesine Başsağlığı Mesajı Gönderdi

Malatya'nın Kale İlçesinde Muhtarlık Seçimi Kura İle Belirlendi

Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Sarıot Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde iki aday eşit oy alınca, muhtarlık kura ile belirlendi. Ev hanımı Hediye Ceylan, ailesinin karşı çıkmasına rağmen girdiği seçimden çekilen kura sonucu muhtar oldu. Ceylan, görev süresi boyunca köyün sorunlarını çözmek için elinden geleni yapacağını belirtti.