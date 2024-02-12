Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı\'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Araç kazasında şehit olan Özkardeş'in ailesine başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, acılarını paylaştığını belirtti.

12.02.2024 16:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, araç kazasında şehit olan Özkardeş'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika


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