Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan, Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu ve onları teselli etti. Şehit polisimizin fedakarlıkları ve anısı, ulusun kalbinde yaşamaya devam edecek.
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29.09.2024 09:19:41. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Şehit Polisi Baba Yağlı'ya Taziye - Son Dakika