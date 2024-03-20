Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaptığı konuşmada, çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkelerine bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca, deprem çalışmaları için 1 trilyon lira kaynak tahsis ettiklerini ve vatandaşları konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve dayanışma beklediğini de vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilere yönelik politikasına tepki gösterdi. Akşener, 'Emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil' dedi.
Bozkurt Belediyesi, Mecidiye Mahallesi'nde iftar sofrası kurarak mahalle sakinleriyle birlikte iftar yaptı. Başkan Çelik, mahalle halkının memnuniyetini gördükten sonra görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirterek, yerel seçimler öncesi insan ve adalet odaklı bir politika geliştireceklerini vurguladı. Yapıcıoğlu, ayrıca sosyal belediyecilik politikalarıyla geçim sıkıntısı çeken insanlara yardım edeceklerini ve aileleri güçlendirmek istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitinginin ardından Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Türker Öksüz'den çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, hediye takdimiyle ziyareti sonlandırdı.
Ankara'da gözaltına alınan BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifade vermek üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Aşut'un, İzmir'de cezaevinde bulunan bir mahkuma para göndermesiyle 'terörün finansmanına fon oluşturma' suçunu işlediği iddia edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Aşut serbest bırakıldı.