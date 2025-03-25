Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırf çıkarlarını korumak paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin fidan gibi gençlerini bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler"

"Terörsüz Türkiye hedefimize bunun için ulaşmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizi birbirlerine düşman ettiler"

"Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi oyunlar oyandılar. Sokağı adres gösterdiler"

"Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok"

" Nefreti, husumeti değil ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Çok hassas günlerden geçiyoruz"

"Kendi pisliklerini kapatabilmek için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız"

"Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, kolay kurmadık, bugünlere kolay getirmedik"

"Ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istiyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda konuştu.