Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı.
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda siyasi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi vatman koltuğuna geçerek ilk sürüşü gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından törenin yapılacağı alana geçti.
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