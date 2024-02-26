Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü gerçekleştirdi. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bugün düzenlenen törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve birçok siyasi katıldı. Erdoğan, tören öncesi vatman koltuğuna geçerek ilk sürüşü gerçekleştirdi.

26.02.2024 15:53  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda siyasi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi vatman koltuğuna geçerek ilk sürüşü gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından törenin yapılacağı alana geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 16:19:38. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement