Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te milletimizden kendi adımıza son defa destek istiyoruz" sözlerine açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Samsun mitinginde sarf ettiği "2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz" sözlerine de açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Bu soruya iki cevap verilir. Bir; şu anda cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme, aday olma şansınız var. Üçüncü kez böyle bir şans yok. Dolayısıyla tabii AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez. Öncelikle biz bu seçimde Cumhur İttifakı olarak adayız, şu anda çalışıyoruz.

"BUNDAN SONRA DA AYNI BAŞARILARI İNŞALLAH DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Milletimizin teveccühünün olması halinde Cumhurbaşkanı olarak görevimize inşallah devam edeceğiz. Parlamentoda da ciddi bir desteği milletimizden almamız halinde parlamentoda da güçlü bir görüntüyle inşallah bundan sonraki 5 seneyi de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Gerek altyapı gerek üst yapıda bugüne kadar 20 yılda ne gibi başarılar ortaya koyduysak, bundan sonra da aynı başarıları inşallah devam ettireceğiz."

"BEN BU PARTİDEN AYRILIR MIYIM, BEN KURMUŞ BU PARTİYİ"

Gazetecinin, verdiği yanıtta kullandığı "Bir sonraki dönem için Cumhurbaşkanı adayı olamam ama bu siyaseti bırakacağım anlamına gelmez" sözlerine vurgu yaparak "Siyaseti bırakmadığınız zaman neler yapacaksınız?" sorusunu yöneltmesi üzerine ise Erdoğan şu yanıtı verdi; "AK Partiliyim. Partimden ayrılır mıyım? Ben kurmuşum bu partiyi. Bu arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü? Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey AK Parti'yi söylüyor.

"BUNDAN SONRAKİ 5 SENEYİ DE GÜÇLÜ ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİZ"

Şu anda cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme, aday olma şansınız var. Üçüncü kez böyle bir şans yok. Dolayısıyla tabii AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez. Parlamentoda da ciddi bir desteği milletimizden almamız halinde parlamentoda da güçlü bir görüntüyle inşallah bundan sonraki 5 seneyi de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz."