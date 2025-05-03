Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir' - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir'

İrem Çağla ZİNCİRLİ-Hilal BEKYÜREK-Uğur GÜLBOY/KKTC, - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni'nde konuştu.

03.05.2025 18:08
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İrem Çağla ZİNCİRLİ-Hilal BEKYÜREK-Uğur GÜLBOY/KKTC, - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Ömrünün nerdeyse 50 yılı siyasette geçen bir devlet adamı olarak siyaset partilerimiz, kökenlerimiz farklı olabilir. Bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir" dedi.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı binamız modern mimarisiyle Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ediyor. Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerimiz alın teri her detayında mühendislerimizin yeteneği var. Bütün bunlarla birlikte her bir taşında her bir detayında bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var. Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan KKTC Devleti'nin gücüne ve itibarına yakışan bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize eski acıları tekrar yaşatma heveslerinden asla vazgeçmeyecekler. Mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynuyorlar. Hayat tarzı, kılık kıyafet mezhep ve köken üzerinden insanlsarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelendiği açıktır. Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Ömrünün nerdeyse 50 yılı siyasette geçen bir devlet adamı olarak siyaset partilerimiz, kökenlerimiz farklı olabilir. Bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız KKTC'dir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini kimse Kıbrıs Türk'üne ödetemez. Türkiye her zaman KKTC'nin yanındadır. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ortak irademizdir. Türkiye'nin ve KKTC'nin vizyonudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir' - Son Dakika

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