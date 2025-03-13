Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soykırımcıların gözüne bakarak, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık"
-" 28 Şubat'ta dünya defterini kapatıp beka alemine göç eden Hasan Çelebi hocamız ömrünü hat sanatına adayan, pek çok talebe yetiştiren mümtaz şahsiyetti. En son 3 Ocak'ta bir araya gelmiş ve kendisine Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü takdim etmiştik. Bugün ödülünü de kendisine takdim edecektik. Tüm büyüklerimize, sanat insanlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum"
-"Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı'mız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından iyiliği egemen kılmak için azim ve kararlılıkla çalışıyor"
-"Siyonist rejimin saldırılarına maruz kalan Gazzelilere destek olduk"
-"Bizi cesaretli olmaya çağıranlar Gazzeli çocukların üzerine bomba yağdığı günlerde soykırım çetesinden korktukları için Filistin Kuvayı milliyesine iftira atarken biz Filistin davasına cesaretle sahip çıktık"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Soykırımcıların gözüne bakarak, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?