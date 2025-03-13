Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soykırımcıların gözüne bakarak, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soykırımcıların gözüne bakarak, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soykırımcıların gözüne bakarak, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık" -"28 Şubat'ta dünya defterini kapatıp beka alemine göç eden Hasan Çelebi hocamız ömrünü hat sanatına adayan, pek çok talebe yetiştiren mümtaz şahsiyetti.

13.03.2025 19:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soykırımcıların gözüne bakarak, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık"

-" 28 Şubat'ta dünya defterini kapatıp beka alemine göç eden Hasan Çelebi hocamız ömrünü hat sanatına adayan, pek çok talebe yetiştiren mümtaz şahsiyetti. En son 3 Ocak'ta bir araya gelmiş ve kendisine Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü takdim etmiştik. Bugün ödülünü de kendisine takdim edecektik. Tüm büyüklerimize, sanat insanlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum"

-"Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı'mız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından iyiliği egemen kılmak için azim ve kararlılıkla çalışıyor"

-"Siyonist rejimin saldırılarına maruz kalan Gazzelilere destek olduk"

-"Bizi cesaretli olmaya çağıranlar Gazzeli çocukların üzerine bomba yağdığı günlerde soykırım çetesinden korktukları için Filistin Kuvayı milliyesine iftira atarken biz Filistin davasına cesaretle sahip çıktık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Hasan Çelebi, 28 Şubat, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Soykırımcıların gözüne bakarak, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık' - Son Dakika

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