Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Soykırımcıların gözüne bakarak, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık"

-" 28 Şubat'ta dünya defterini kapatıp beka alemine göç eden Hasan Çelebi hocamız ömrünü hat sanatına adayan, pek çok talebe yetiştiren mümtaz şahsiyetti. En son 3 Ocak'ta bir araya gelmiş ve kendisine Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü takdim etmiştik. Bugün ödülünü de kendisine takdim edecektik. Tüm büyüklerimize, sanat insanlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum"

-"Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı'mız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından iyiliği egemen kılmak için azim ve kararlılıkla çalışıyor"

-"Siyonist rejimin saldırılarına maruz kalan Gazzelilere destek olduk"

-"Bizi cesaretli olmaya çağıranlar Gazzeli çocukların üzerine bomba yağdığı günlerde soykırım çetesinden korktukları için Filistin Kuvayı milliyesine iftira atarken biz Filistin davasına cesaretle sahip çıktık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu.