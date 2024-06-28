Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı açıklamada, Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep olmadığını belirtti. Erdoğan, Suriye'nin komşu bir ülke olduğunu ve iyi ilişkilerin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Suriye'deki iç savaşın sona ermesi ve bölgenin istikrara kavuşması için diplomatik çözümlerin önemine dikkat çekti.
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29.06.2024 10:27:39. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok." - Son Dakika
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