Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep olmadığını belirtti. Erdoğan, Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdinin olmadığını ve geçmişte olduğu gibi ilişkilerin devam edeceğini söyledi.

29.06.2024 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde devam ederiz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yeni bir seslenişe gerek yok. Kentsel dönüşümün temelinde bu tür birçok kaçak yapıların, zemin etütlerinin doğru dürüst yapılmadığı yerlerde dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlayalım. Yıkılan binalarda sıkıntı, bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Bundan sonraki süreçte kentsel dönüşümle zemin etütleri ile başlayıp TOKİ ile verilen imtihanı nasıl verdiysek ülke genelinde bu yapıları yaparak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey'le uzun bir süredir çalışmalarımız var. Uzun bir süredir Devlet bey ile yaptığımız görüşmeler var. ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik. Devam ettiriyoruz. ve bundan sonra da yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi asla düşünmüyoruz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yine Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların değerlendirmesini yaptık. Bunların görüşmesini yaptık. ve her görüşmemizde de nereden bakarsanız, yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. ve bu değerlendirmelerle birlikte gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi olarak adımlarımızı atıyoruz" dedi.

"Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Suriye ile ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde devam ederiz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. ve nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi çok canlı tuttuysak geçmişte ailece görüşmelere kadar Sayın Esed ile görüşmeler yaptık. Yarın olmaz diye bir şey yok, yine olur" dedi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:14:19. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ile diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement