Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Politika

İSTANBUL, -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun, İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi. Görüşmede Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine değindi.