Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

16.10.2025 13:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahte e-İmza olayıyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme başlatma talimatı verdi. Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, sahte e-İmza olayı incelenerek kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler denetlenecek.

Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahte e-İmza olayını incelemeye aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma açılmıştı.

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GÜVENLİĞİ DENETLENECEK

Edinilen bilgiye göre, DDK tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek.

ERDOĞAN, 2022 YILINDA KPSS İÇİN DE DDK'YA TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar üzerine Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı vermişti.

E-İMZA SORUŞTURMASI

E- imza soruşturmasında dava dosyasına göre, çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e- imzasını kopyalayarak, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen şüphelilere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine iki ayrı dava açtı. Geçen Mayıs ayında açılan ilk davada, 134 şüpheli yer alırken, Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı.

Mahkeme her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. 10 Ekim tarihinde yapılan duruşmada, mahkeme aralarında Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye kararına duruşma savcısı itiraz etti. İtirazı, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme dün akşam saatlerinde, savcılığın itirazını kabul ederek, tahliye kararları verilen sanıklar Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı'nın yeniden tutuklanmasına hükmetti.

Kaynak: AA

