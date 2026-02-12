Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen DEM Parti'den açıklama

ANKARA'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen DEM Parti İmralı heyeti, görüşmeye ilişkin, "DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne etkileri üzerine istişarede bulunduk" açıklamasını yaptı.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirildiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne etkileri üzerine istişarede bulunduk. Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye'nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi. Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na kabulü için teşekkür ediyoruz" denildi.