Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımsal kredi limitini 40 milyon liraya çıkardık"

-"Bugüne kadar balıkçı kardeşlerimizin daima yanında olduk. 23 milyar lira yakıt desteği, 16 milyar yetiştiricilik desteği başta olmak üzere 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık. Toplam 35 milyar lira hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda "2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı"nda açıklamalarda bulundu.