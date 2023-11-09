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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent City Kongre Merkezi'ne geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent City Kongre Merkezi'ne geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent City Kongre Merkezi\'ne geldi
09.11.2023 09:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent City Kongre Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent City Kongre Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bugün başkent Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Taşkent City Kongre Merkezi'ne geldi. Teşkilatın etkinliğinin artırılması ile üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konuların masaya yatırılacağı zirvede Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak. - TAŞKENT

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent City Kongre Merkezi'ne geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent City Kongre Merkezi'ne geldi - Son Dakika
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