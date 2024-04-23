Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le salanda görüşür müsünüz sorusuna, "Çocuklarla 23 Nisan'ı kutladık. Sonra İstanbul seferi yaptık döndük ve buradayız.

Benimle görüşme talepleri oldu inşallah en kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz. Burada ayaküstü olacak iş değil bunlar" şeklinde konuştu.