Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle iftar programında buluştu

Van'da Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 15 Gün Süreyle Yasaklandı

Van Valiliği, 3 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle gösteri yürüyüşleri, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarını yasakladığını duyurdu. Yasaklama kapsamında basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi de yer alıyor. Ayrıca, il dışından giriş çıkışlara da izin verilmeyeceği belirtildi.