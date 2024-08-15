Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin Filistin konulu toplantısına katıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin Filistin konulu toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM\'nin Filistin konulu toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Filistin konulu olağanüstü toplantısına katıldı. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Toplantıda Abbas'ın konuşmasını takip etti.

15.08.2024 16:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Filistin konulu olağanüstü toplantısına katıldı.

Tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e girişinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki yerini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşmasını takip etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin Filistin konulu toplantısına katıldı - Son Dakika

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