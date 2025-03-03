Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir masumun ölmemesi için müzakerelere ev sahipliği dahil her türlüğü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz"

"Kalıcı barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkündür. Bunun yolu da iki tarafın temsil edildiği bir müzakere sürecinden geçiyor. Bölgemizin kana çatışmaya ve gözyaşına doyduğunu artık herkesin görmesi gerekiyor.

"Güven azaldıkça tedirginlik artmakta ve 'her koyun kendi bacağından asılır' anlayışı yayılmakta, orman kanunları öne çıkmaktadır"

"Küresel karar alma mekanizmalarını dünyanın değişen şartlarına uyum sağlama vakti çoktan gelmiştir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Büyükelçiler ile İftar" programında açıklamalarda bulunuyor.