Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısında yaralanan genci telefonla aradı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısında yaralanan genci telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı. Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. - ANKARA

26.03.2024 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı. Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısında yaralanan genci telefonla aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ABD Savunma Bakanı: Gazze'de insani kriz kötüleşiyor
    20:46 ABD Savunma Bakanı: Gazze'de insani kriz kötüleşiyor

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, Gazze'deki sivil kayıpların yüksek olduğunu ve insani yardım miktarının düşük olduğunu belirterek, Gazze'de insani bir felaket yaşandığını ve durumun kötüleştiğini söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz
    20:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Yılmaz, terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye istikamet verme çabası olduğunu belirterek, terörle kararlılıkla mücadele edeceklerini ve huzur ortamını bozmayacaklarını vurguladı. Ayrıca Yılmaz, Muş'a yapılan hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

  • Giresun Valiliği, sahipsiz hayvanlarla ilgili iddiaların incelendiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı
    20:45 Giresun Valiliği, sahipsiz hayvanlarla ilgili iddiaların incelendiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı

    Giresun Valiliği, son birkaç gün içinde farklı yerlerde sahipsiz hayvanlar ile ilgili gündeme gelen görüntü ve iddialarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığını, sürecin hassasiyetle takip edildiğini bildirdi. Valilik, halk sağlığı ve can güvenliği ile sahipsiz hayvanların korunması amacıyla yapılan çalışmaların mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

  • Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çamlıhemşin yolunun ihalesini yaptıklarını ve çalışmalara başladıklarını açıkladı
    20:43 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çamlıhemşin yolunun ihalesini yaptıklarını ve çalışmalara başladıklarını açıkladı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yaptığı konuşmada, Çamlıhemşin yolunun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve çalışmalara başladıklarını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda yapılan çalışmaları inceledi ve Rize'de birçok ulaşım projesinin hayata geçirildiğini ifade etti. Tunca yolunun önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Çamlıhemşin'in daha güzel bir marka şehir olacağını söyledi. Ayrıca, Çamlıhemşin yolunda kanalizasyon hattının da geçirilmesi için çalışmaların yapıldığını belirtti.

  • İstanbul'da hayatını kaybeden Malatyalı iş insanı Mustafa Başdemir son yolculuğuna uğurlandı
    20:39 İstanbul'da hayatını kaybeden Malatyalı iş insanı Mustafa Başdemir son yolculuğuna uğurlandı

    İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Malatyalı iş insanı Mustafa Başdemir için Eyüpsultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye birçok önemli isim katıldı ve Başdemir, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

  • Yunanistan F-35 için hangarları boşaltıyor! Satılık F-16 Blok 30 ve Mirage 2000!
    20:33 Yunanistan F-35 için hangarları boşaltıyor! Satılık F-16 Blok 30 ve Mirage 2000!

    Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri F-35 krizinden sonra Yunanistan, F-35 siparişlerini onayladı ve F-16 Blok 30 ve Mirage 2000 uçaklarını satışa çıkardı. Yunanistan'ın hedefi, filosunu modernleştirerek F-35'lere yer açmak.

  • AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, Şehrin Sorunlarına Çözüm Odaklı Yaklaşıyor
    20:33 AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, Şehrin Sorunlarına Çözüm Odaklı Yaklaşıyor

    Sarıyer'in yaklaşan yerel seçimleri öncesinde adaylardan biri olan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, şehrin önemli sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Coşkun, Sarıyer'in güncel meseleleri ve çözüm önerilerini anlattı. Fiber internete belediye etkisi, yeni otopark alanları, trafik sorunu, deniz kirliliği önlemleri, gençlik merkezleri ve spor etkinlikleri gibi konular ele alındı.

  • Meral Akşener: Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır
    20:31 Meral Akşener: Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'deki iftar programında yaptığı konuşmada, AKP ve CHP'nin seçmeni etkilemek için yaptığı taktikleri eleştirdi. Akşener, seçmenin sesini duymadan, ne istediğini hissetmeden oy almanın kolay bir yol olduğunu belirtti ve bunu 2023 seçimlerinden sonra reddettiklerini söyledi. Ayrıca, emeklilerin yaşadığı sorunlara da değinen Akşener, hükümetin emeklilere yapması gereken iyileştirmeleri yerine getirmezse kendisine hesap sorulabileceğini ifade etti.

  • Milli Savunma Bakanlığı İsrail ile askeri işbirliği iddialarını reddetti
    20:31 Milli Savunma Bakanlığı İsrail ile askeri işbirliği iddialarını reddetti

    Milli Savunma Bakanlığı, İsrail ile Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri alanda işbirliği yaptığı iddialarını reddederek, Filistin'e her zaman destek verdiklerini ve zarar verici faaliyetlerde bulunmadıklarını açıkladı.

  • Meral Akşener: 'Bu Üçkağıttan Sıyrılalım'
    20:30 Meral Akşener: 'Bu Üçkağıttan Sıyrılalım'

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de yaptığı konuşmada, diğer siyasi partilerin oy isteme yöntemlerini eleştirdi ve emekli maaşlarına ilişkin vaatlerde bulundu.


19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
18:15 Rusya FSB Direktörü: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var Rusya FSB Direktörü: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
17:50 Hatay’da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:44 Dışişleri’nden Belçika’da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı Dışişleri'nden Belçika'da olaylara ilişkin açıklama: Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 20:49:24. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısında yaralanan genci telefonla aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement