Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda önemli bir adım attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda bugün atılan adımı değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin güvenliği, milletin huzuru ve bölgesel barış için yürütülen çabalara dikkat çeken Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasında, ülkenin güvenliği ve milletin birlik içinde yaşaması için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin bölgesindeki istikrar ve barışın tesisi için de büyük sorumluluk taşıdığına işaret eden Cumhurbaşkanı, "Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin" dedi. - ANKARA