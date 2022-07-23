Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı

23.07.2022 19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunları Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar."

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan 'Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur' Erdoğan: Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın Erdoğan: Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın
Kaynak: İHA

Kayseri, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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