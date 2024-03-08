Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 7. Gençlik Buluşması öncesinde temsilcilerle buluştu - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da başlatılan "Zirve şehir için zirve fikirler" projesine ilişkin, "Ben bunun Türk siyasetine, Türkiye'deki siyasetin işleyişine, seçmenlerin siyasal katılımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.
TÜGVA temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi. Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 firari gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi. İstanbul Valiliği kararıyla polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı. Meral Danış Beştaş da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba katıldı. Grup, Beyoğlu Belediyesi Cihangir Semt Konağı'na kadar yürüdü ve çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili de konuşan Erdoğan, yeni bir mutabakat sağlanması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Zelenski ise Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?