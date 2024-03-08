Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 7. Gençlik Buluşması öncesinde temsilcilerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim"

TÜGVA temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi. Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi.