Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuklarıyla buluştu

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları kabul etti. - ANKARA