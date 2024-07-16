Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin zengin kültürel mirası, stratejik konumu ve güçlü ekonomisiyle önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin tek bir bloğa indirgenemeyeceğini ifade etti.
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16.07.2024 19:49:31. #1.11#
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